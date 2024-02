Portugal tem 19 claques legalizadas. Sete são de clubes da I Liga

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) tem registados 19 grupos organizados de adeptos (GOA), dos quais sete de clubes da I Liga portuguesa de futebol, confirmou à Lusa a entidade.

As claques organizadas, legalmente designadas GOA, ficaram, com a alteração legislativa de reforço dos mecanismos de combate à violência no desporto, publicada em agosto de 2023, obrigadas a estar constituídas como associação e registadas pelos clubes [considerados os promotores dos eventos] na APCVD.

Com a entrada em vigor desta lei, em setembro do ano passado, "todos os apoios técnicos, financeiros e materiais ou facilidades concedidas a grupos organizados de adeptos pelo promotor do espetáculo desportivo são objeto de protocolo a celebrar entre as partes, devendo este ser publicado pela APCVD no seu sítio na Internet, juntamente com o respetivo registo".

Em resposta à Lusa, esta autoridade confirmou o registo de 19 GOA, advertindo que outros três foram suspensos ou cancelados a pedido dos promotores [clubes] e outros dois foram suspensos por incumprimento dos promotores.

Também deu conta de que estas claques, as sete de clubes da I Liga, cinco da II Liga, três da Liga 3 e outras tantas do Campeonato de Portugal, declararam um total de cerca de 5.300 adeptos, tendo esta listagem sido enviada, preventivamente, para a Procuradoria-Geral da República (PGR).