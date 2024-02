Moreirense derrota Chaves

Um golo de Madson Monteiro permitiu ao Moreirense vencer 1-0 na receção ao D. Chaves, na 21.ª jornada da I Liga de futebol, deixando os “cónegos” destacados no sexto posto.

O golo do triunfo surgiu aos 73 minutos, avanço que o Moreirense, que regressou aos triunfos depois da derrota na última ronda em casa do Braga, já não desperdiçou, perante um D. Chaves, que já não vence há mais de dois meses e viu interrompido um ciclo de três empates seguidos, sem arte para dar a volta ao marcador.

Com este triunfo, o Moreirense mantém-se destacado no sexto posto, agora com 35 pontos, a quatro do quinto, o Vitória de Guimarães, e com mais nove do que o sétimo, o Farense, enquanto o Chaves é 17.º e penúltimo, com 14, correndo o risco ainda de cair para o último, dependendo do que fizer o Vizela no seu compromisso desta ronda.

