Golo nos descontos dá empate no Farense – Famalicão

Um golo de Bruno Duarte na reta final da partida permitiu ao Farense empatar 1-1 na receção ao Famalicão, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Os famalicenses, que somaram o terceiro jogo sem vencer, embora tenham interrompido uma série de duas derrotas, adiantaram-se aos 19 minutos, com um grande golo do brasileiro Sorriso, em estreia absoluta na equipa minhota.

Os algarvios, que vinham de uma derrota no campeonato frente ao FC Porto, resgataram o empate já no segundo minuto de descontos, através de Bruno Duarte.

Com este empate, o Farense isola-se, para já, no sétimo lugar, com 26 pontos, enquanto a equipa de Famalicão ocupa o nono posto, com 23 pontos.

O jogo ficou marcado por um incidente. Chiquinho, do Famalicão, terá sido alvo de insultos racistas. A partida esteve interrompida alguns minutos e, pelo menos, um adepto foi identificado pela polícia.

Veja o resumo da partida: