Boavista vence Estoril

O Boavista venceu o Estoril, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os axadrezados numa posição tranquila na pauta classificativa.

A equipa boavisteira, que interrompeu uma série de três jogos sem vencer, construiu o triunfo na primeira meia-hora, com os golos de Sasso, aos 15 minutos, e de Bozenik, aos 29.

Os canarinhos, que na ronda anterior tinham interrompido uma série de quatro jogos sem vitória, ainda respondido com o tento de Alejandro Marqués, mas não conseguiram anular a desvantagem.

Com esta vitória, o Boavista chega aos 24 pontos, ocupando um provisório nono lugar, enquanto a equipa da linha se encontra no 12.º posto, com 21, podendo ainda ser ultrapassada por alguns dos rivais na luta pela manutenção.

Veja o resumo da partida: