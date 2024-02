Artur Jorge pede Sp. Braga eficaz para derrotar Sporting

O Sp. Braga tem que manter a mesma eficácia do jogo da Taça da Liga para voltar a bater o Sporting, domingo, em Alvalade, na 21.ª jornada da I Liga de futebol, defende o treinador Artur Jorge.

O técnico dos minhotos lembrou os jogos com os leões esta época, com um empate em Braga (1-1), no campeonato, e uma vitória, em Leiria, há cerca de três semanas, por 1-0, na meia-final da Taça da Liga, competição que a equipa de Artur Jorge conquistaria depois ao bater na final o Estoril Praia (5-4 no desempate por grandes penalidades, 1-1 no fim do tempo regulamentar).

"Reforço o que disse então, que este é um adversário muito forte nesta altura, muito bem orientado, uma equipa extremamente motivada, com muita qualidade individual e coletiva e temos que ser a nossa melhor versão para conseguirmos ser competitivos e discutir o resultado, tentando ganhar, que é o nosso objetivo sempre", disse na antevisão da partida.

O Sporting teve mais oportunidades e domínio em Leiria, mas Artur Jorge entende que o Sp. Braga foi melhor e que "a avaliação não pode ser feita em função do domínio e das oportunidades e de alguma superioridade, a estatística vale o que vale".

"Temos que manter a mesma eficácia e ser melhores que o adversário e é o resultado que dita isso", disse.

O Sporting é a melhor equipa do campeonato nos jogos em casa, com 10 vitórias em outros tantos jogos, enquanto o Sporting de Braga tem mais triunfos (e pontos) fora do que na 'Pedreira' -- ambas as equipas têm os melhores ataques da prova nos respetivos âmbitos.

O técnico disse serem dados que perspetivam um jogo provavelmente com golos: "as duas equipas procuram a baliza contrária, esses registos acentuam a tendência das equipas".

Al Musrati saiu na sexta-feira para os turcos do Besiktas e vai estar naturalmente de fora do jogo de domingo. Artur Jorge elogiou o médio, "um dos melhores médios em Portugal", e confessou que já não esperava perder o jogador nesta altura.

"Era um jogador muito cobiçado, sabia que havia mercados ainda abertos, não vinha jogando porque vinha de quase três meses parado devido a lesão, mas quando ficou disponível voltou a competir. Faz parte de aceitar este projeto, sempre com muita ambição, mas também perceber a necessidade de vender ativos. Ele está contente, o clube também, o treinador nem por isso", admitiu.

O Sp. Braga perdeu mais um médio neste mercado, depois das saídas de André Horta (emprestado ao Olympiacos) e Castro (Moreirense), tendo chegado o jovem Cher Ndour.

"De gestão e negócios não falo, nem tenho que falar, sou apenas o treinador, temos um presidente com mais de 20 anos de gestão e é a partir daí que as coisas se definem", disse.

Artur Jorge disse ainda que, apesar do saldo negativo na entrada e saída de jogadores, a ambição mantém-se para o resto da temporada na busca da melhor classificação e da valorização de ativos.

O central Niakaté está de regresso às opções de Artur Jorge após ter disputado pelo Mali a CAN2023, mas Banza ainda é baixa porque joga hoje, pelo Congo, a atribuição do terceiro e quarto lugares da competição africana.

Marín, Serdar e Bruma, lesionados também falham o jogo de Alvalade.

Sobre Banza, disse ter falado com o avançado na sexta-feira e considerou que "fez uma CAN abaixo das expectativas: jogou muito pouco, pode ter saído valorizado, mas em função do desempenho coletivo. Mas, as expectativas dele eram outras".

O clube minhoto contratou recentemente João Marques, mas o jogador vai ficar no Estoril Praia até ao fim da época.

"Tenho que ter muitas reservas ao falar sobre o João Marques porque sei que vai dar tudo pelo Estoril até ao fim da época. É um jovem de qualidade, conseguimos chegar até ele para a próxima temporada, já falei com ele. É um jogador que ocupa uma posição mais intermédia ou nos corredores", disse.

Sp. Braga, quarto classificado, com 40 pontos, e Sporting, segundo (com menos um jogo), com 49, defrontam-se a partir das 18h00 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.