África do Sul fica com terceiro lugar da CAN

A África do Sul derrotou a RD Congo nas grandes penalidades e conquistou o terceiro lugar na Taça das Nações Africanas (CAN).

Após uma igualdade a zero no tempo regulamentar, a partida decidiu-se da marca dos 11 metros (6-5) para os “bafana-bafana.

O único jogador a falhar foi Mokoena, logo no primeiro pontapé.

Banza, do Sp. Braga, foi titular pela primeira vez pela RD Congo na prova, mas Yaya Sithole, do Tondela, voltou a jogar de início pela África do Sul.

A final da CAN joga-se este domingo entre a Costa do Marfim, anfitriã, e a Nigéria, treinada por José Peseiro.