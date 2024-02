Federação manda repetir o União 1919 - Alverca B do Campeonato de Portugal

O jogo União 1919 - Alverca B, da série C do Campeonato de Portugal, vai ser repetido. A decisão é do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa o facto de a equipa ribatejana ter realizado cinco substituições em quatro paragens.

No acórdão, lê-se: “No caso em apreço está provado que foram realizadas quatro paragens durante o decorrer do jogo, para substituir jogadores do Alverca, erro reconhecido pelo árbitro”.

A partida realizou-se a 7 de janeiro e o Alverca B venceu o União 1919 por 2-1.