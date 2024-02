CNID e Sindicato lamentam agressões a jornalistas durante apresentação de Pinto da Costa

A Associação de Jornalistas de Desporto e o Sindicato de Jornalistas (SJ) repudiaram, esta terça-feira, as agressões que ocorreram durante a apresentação da recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto.

No Coliseu do Porto, durante o discurso de Pinto da Costa, que criticava a Comunicação Social, foram arremessados isqueiros às dezenas de jornalistas presentes no evento.

“Temos uma Comunicação Social que nos hostiliza”, disse o presidente dos dragões ao discursar sobre as dificuldades de ser portista.

“Enquanto eu sentir que as televisões lisboetas me querem ver daqui para fora eu piso bem os pés no chão e digo: Vamos em frente FC Porto", disse o presidente exaltando os ânimos do evento e levando os presentes a arremessar vários objetos para a zona de jornalistas.

Segundo a descrição do SJ, também há notícias de que foram atiradas garrafas de água aos jornalistas, que também lamentou a atitude do atual presidente dos azuis e brancos, afirmando que foi “desrespeituosa e inaceitável”.

A Associação de Jornalistas de Desporto apelou “a alguma contenção dos candidatos e dos seus apaniguados em relação aos Jornalistas”.

Este é o “terceiro caso de intimidação, a nível nacional, em duas semanas”, condenou o Sindicato de Jornalistas, acrescentando ainda que a agressão a jornalistas é um crime público e que “a ideia de que os jornalistas podem ser pressionados, intimidados e agredidos é uma erva daninha que tem de ser erradicada”.

O CNID pediu “bom senso e boa educação”, partindo do pressuposto que o incidente não aconteceu “por acaso”. Acrescentaram que “alguns presentes” foram colocados “demasiado perto da zona de jornalistas”, insistindo em melhores condições para que os profissionais da comunicação social possam trabalhar em segurança.

A Associação também solicitou “melhor atenção para a necessidade proteger os jornalistas”, que ficaram à mercê dos atos dos membros da plateia do Coliseu do Porto.

Recorde-se que a 23 de janeiro um jornalista do "zerozero" foi intimidadado por elementos da equipa téncica do Benfica durante a cobertura da final da Taça da Liga de futsal. Dois dias depois, uma equipa do Porto Canal, no decorrer de uma reportagem em São João da Madeira, também foi agredida.