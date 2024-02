Vítor Campelos. "Triste pelo resultado, mas contente pela qualidade"

O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, lamenta os dois golos sofridos de bola parada na Luz.

"Não resultou porque acabámos por perder o jogo e tínhamos o intuito de conseguir outro resultado. Acabámos por sofrer dois golos em momentos de jogo em que até somos fortes, que são as bolas paradas. Acabámos por sofrer dois golos de canto”, referiu.

O técnico da equipa de Barcelos acrescentou: “Mesmo assim acho que durante todo o jogo fomos uma equipa que procurou jogar e ter bola. Na primeira parte o Benfica rematou duas vezes e marcou dois golos. Ainda que não tenhamos rematado à baliza chegámos com alguma qualidade ao segundo terço”.

“Falámos disso ao intervalo, que tínhamos de ser mais acutilantes e agressivos no bom sentido. A segunda parte começa com o 3-0 e as coisas ficaram mais difíceis. Ainda assim a equipa apresentou uma boa postura em termos de organização e de pressão, foi uma equipa que jogou sempre com as linhas altas. À exceção dos golos creio que tivemos uma boa prestação. Ainda assim, quando isto acontece há que dar os parabéns ao nosso adversário", disse.

Resumindo: “Estou triste pelo resultado, mas contente pela qualidade de jogo apresentada porque eu tenho a certeza que assim muitas vitórias estarão a caminho".

O Gil Vicente perdeu 3-0 na Luz contra o Benfica, em partida da jornada 20 da I Liga.