V. Guimarães ganha em Vizela

O V. Guimarães subiu provisoriamente ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vizela, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada.

Já depois de Tiago Silva ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 52 minutos, André Silva (80) deu o triunfo aos vimaranenses, que passam a somar 39 pontos, mais dois do que o Sp. Braga, que recebe este domingo o Moreirense.

Após somar a quarta derrota consecutiva, o Vizela, sem vencer há 10 jogos no campeonato, segue no 18.º e último lugar, com 13 pontos.

Veja o resumo da partida: