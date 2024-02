Outro jogo adiado por falta de policiamento. Leixões-Nacional também não entram em campo

O jogo Leixões-Nacional, da 20.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, marcado para este domingo, às 11 horas, foi adiado por falta de policiamento, disse à agência Lusa uma fonte da SAD da entidade leixonense.

A Renascença já confirmou esta informação.

Fonte do comando metropolitano da PSP do Porto diz que “não haverá polícias que cheguem para garantir a segurança do jogo”. A justificação para a ausência dos agentes ainda não é conhecida.

Os adeptos dos dois clubes, que contavam assistir à partida, estão ainda reunidos em torno do estádio do Leixões.