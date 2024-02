Nota 4 para Tiago Martins. “Passou despercebido”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Tiago Martins, árbitro do Benfica – Gil Vicente, partida da jornada 20 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que “árbitro passou despercebido”, com uma arbitragem “muto fácil”.

Na primeira parte, apenas dois momentos de análise: aos 32 minutos, a bola não saiu, o assistente assinalou o fora; e aos 34 minutos no segundo golo do Benfica, João Neves ganhou a bola com um ligeiro contacto sobre Félix. Bem o árbitro a validar o tento.

Já na segunda parte, novamente “muito fácil” a atuação da equipa de arbitragem. Apenas um cartão amarelo para Castillo numa “boa decisão”.

Nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Gil Vicente por 3-0.