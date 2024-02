Há caso. Bozenik falha Casa Pia - Boavista

O avançado Robert Bozenik vai faltar ao Casa Pia - Boavista e “o caso está entregue à direção”.

“É um caso que está entregue à direção. O Róbert Bozeník está fora do jogo de amanhã [segunda-feira]”, disse o treinador Ricardo Paiva.

O internacional eslovaco esteve perto do Sevilha, no último dia do mercado de transferências, mas o negócio acabou por não avançar.

Bozenik soma nove golos pelos axadrezados.

A partida entre Casa Pia e Boavista está marcada para esta segunda-feira, a partir das 20h15.