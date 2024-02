Feirense – Ac Viseu. Terceiro jogo adiado

Depois do Famalicão – Sporting e do Leixões – Nacional, o Feirense – Académico Viseu também não vai realizar-se por falta de policiamento.

Segundo o clube de Santa Maria da Feira, o encontro "foi adiado por não existirem condições de segurança para a realização do mesmo", sendo que a nova data para o encontro está ainda por definir.

A Liga também já comentou a situação: "A Liga Portugal informa que o jogo entre CD Feirense e Académico, referente à jornada 20 da Liga Portugal SABSEG, foi adiado para data ainda a definir, após acordo entre os Clubes, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Marcolino Castro de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã”.

Continuam os protestos dos agentes da PSP e da GNR reivindicando subsídios de risco equiparados aos da Polícia Judiciária.