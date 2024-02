Chaves empata com Farense e está há oito jogos sem vencer

O D. Chaves somou o oitavo jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 em casa com o Farense, em jogo da 20.ª jornada da competição.

Os flavienses jogaram com menos um jogador desde os 17 minutos, devido à expulsão de Ygor Nogueira, e viram-se em desvantagem no marcador aos 35, com o golo de Bruno Duarte, mas Héctor Hernández repôs a igualdade e fixou o resultado, aos 53, de grande penalidade.

O D. Chaves mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um do que o último, o Vizela, que hoje perdeu com o Vitória de Guimarães (1-0), enquanto o Farense é sétimo colocado, com 25.

Veja o resumo da partida: