O Sp. Braga venceu o Moreirense, por 1-0, em partida da jornada 20 da I Liga e está mais perto do FC Porto.

O único golo da partida foi apontado por Abel Ruiz, logo aos oito minutos.

Os arsenalistas foram superiores, mas os cónegos ainda assustaram, com um remate ao poste já perto do final do encontro.

Veja o resumo da partida: