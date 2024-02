Pelo menos um ferido antes do Famalicão – Sporting

Um grupo de adeptos do Sporting carregou em direção à entrada dos adeptos do Famalicão, numa altura em que ainda não se sabe se a partida se vai realizar este sábado por falta de agentes de segurança.

Dos confrontos resultou, pelo menos, um ferido, o oficial de ligação aos adeptos do Famalicão, que foi assistido no exterior do estádio.

Várias ambulâncias estiveram no local para assistir os feridos.

A partida entre Famalicão e Sporting estava marcado para as 18h00 e começou por ser adiado para as 19h00, por falta de agentes de segurança.

Não se sabe se o jogo vai mesmo realizar-se. Está a decorrer uma reunião com todos os intervenientes: clubes, Liga e agentes de segurança.

O certo é que as bancadas continuam vazias e os jogadores não estão a realizar exercícios de aquecimento.