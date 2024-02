Arouca derrota Portimonense e sobe ao sétimo lugar

O Arouca subiu provisoriamente à sétima posição da I Liga de futebol, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, no jogo de abertura da 20.ª jornada.

Rafa Mujica (48 minutos) e Matías Rocha (52) fizeram os golos da terceira vitória consecutiva do Arouca no campeonato, com Ronie Carrillo (71) a reduzir para os algarvios.

Com este triunfo, o Arouca subiu provisoriamente ao sétimo posto, com 25 pontos, enquanto o Portimonense está no 11.º lugar, com 21.

Veja o resumo da partida: