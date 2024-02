Cunhado de Paris Hilton tem 45 anos, nunca foi profissional, mas vai jogar na II Liga

Courtney Reum é cunhado de Paris Hilton, tem 45 anos, e vai jogar futebol profissional em Portugal. O jogador, que nunca foi atleta profissional, já está inscrito na Liga de Clubes no LANK Vilaverdense, da segunda divisão.

Em declarações ao jornal "A Bola", o LANK Vilaverdense explica que a escolha de Reum foi "do departamento de scouting" e a "idade não será um problema porque tem a energia de um jogador de 20 anos".

De acordo com a sua própria página da Wikipedia, Courney Reum é um empresário, desenvolvedor de produtos e criador de um fundo de investimentos. É ainda autor do livro "Shortcut Your StartUp: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches".

Reum não será, no entanto, um total estranho à modalidade. O jogador, inscrito na Liga como avançado, terá jogado futebol na Universidade de Columbia.

O clube minhoto vive uma temporada difícil após a subida histórica aos campeonatos profissionais. Joga em casa emprestada - e já passou por vários estádios - e tem ordenados em atraso que levaram a greves no plantel e até rescisões unilaterais.

É o segundo caso insólito e caricato na II Liga portuguesa. Kazu Miura, japonês de 56 anos, joga na Oliveirense já desde a temporada passada.