Avelino Dias da Silva é o novo presidente do Gil Vicente

Avelino Dias da Silva foi eleito novo presidente do Gil Vicente esta quinta-feira.

O irmão do presidente demissionário, Francisco Dias, e vice-presidente com a pasta das Relações Públicas foi eleito com 6907 votos (69%) dos sócios do clube de Barcelos. O antigo jogador Hugo Vieira recebeu apenas 3067 votos (31%) dos associados.

Hugo Vieira, de 35 anos, terminou a carreira recentemente, mas ainda jogou esta época nos distritais de Braga ao serviço do Santa Maria.

Jogou no Gil Vicente em quatro períodos diferentes: entre 2009 e 2012, em 2012/13 e regressou na época seguinte após passagem pelo Sporting de Braga. Voltou mais tarde, na época 2019/20. Disputou mais de 100 jogos pelo emblema de Barcelos, de onde é natural.

Francisco Dias anunciou a sua saída da presidência do clube no início de janeiro por motivos pessoais, mas apontou à continuidade do projeto.