Vizela reforça luta pela manutenção com extremo do Hull City

O Hull City anunciou, esta quarta-feira, o empréstimo de Jason Lokilo ao Vizela, até ao final da época.

O extremo congolês, de 25 anos, que na primeira metade da temporada marcou um golo em 21 jogos - 18 no Championship -, reforça a luta do Vizela pela manutenção na I Liga.

Os minhotos estão no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 13 pontos, a quatro do Estoril, primeira equipa acima da linha de água.



Formado entre Anderlecht, da Bélgica, e Crystal Palace, de Inglaterra, Lokilo passou por Lorient (França), Doncaster Rovers, Gornik Leczna (Polónia), Sparta de Roterdão (Países Baixos) e Istanbulspor (Turquia), antes de ingressar no Hull City, no início da época.

Jason Lokilo é o quarto reforço do Vizela em janeiro, depois de Sava Petrov, Jota Gonçalves, Amadou Ba-Sy e Domingos Quina.