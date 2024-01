Rio Ave e Estoril empatam

O Rio Ave e o Estoril empataram 1-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, com as duas equipas a manterem-se perto da zona de despromoção.

Boateng colocou os vila-condenses em vantagem aos 56 minutos, mas Heriberto, aos 85, fez o empate do Estoril, que vinha da primeira presença na final da Taça da Liga, perdida para o Sp. Braga.

Com este resultado, o Rio Ave, sem vencer há três jogos, segue no 16.º posto, de acesso ao “play-off” de manutenção, com 16 pontos, menos um do que o Estoril, que vinha de três derrotas seguidas no campeonato.

Veja o resumo da partida: