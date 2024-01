O defesa central colombiano Cristian Devenish e o extremo esquerdo neerlandês Amine Rehmi são reforços do Rio Ave.

Os contratos dos dois jogadores estão em vigor até final da época.

Devenish, de 23 anos, que já esteve no Vizela e no Boavista, chega do Atlético Nacional, da Colômbia.

Já Amine Rehmi, de 21 anos, chega emprestado pelo TOP Oss, dos Países Baixos.

Na mesma ocasião, Guga despediu-se de Vila do Conde.