O Sp. Braga e o D. Chaves empataram 1-1 na partida que encerrou a jornada 19 da I Liga.

Os golos foram apontados, na segunda parte, por Zalazar, para os arsenalistas, e Steven Vitória para os flavienses.

Com este empate, os guerreiros do Minho sobem aos 37 pontos e o Chaves aproveita o ponto ganho para empatar com Vizela nos últimos lugares do campeonato.

Veja o resumo da partida: