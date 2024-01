Petrov reforça ataque do Vizela

O Vizela oficializou a contratação do avançado Sava Petrov. Assinou até 2026.

O jogador sérvio, de 25 anos, chega do Radnicki Nis, clube pelo qual marcou seis golos na primeira metade da temporada.

“Sei que esta liga é muito boa, com muitos bons jogadores e equipas. Conheço muitos jogadores sérvios que jogam ou jogaram na Liga portuguesa, alguns deles são meus amigos e ouvi coisas muito positivas sobre a liga e o país. Conheço o Busnic, ele falou-me muito bem do clube e ajudou-me na decisão de me juntar ao Vizela”, referiu.

Petrov é o segundo reforço de inverno no Vizela depois de Domingos Quina.