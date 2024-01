Moreno. “Futebol não tem sido tão justo connosco”

O treinador do D. Chaves, Moreno Teixeira, acredita que a equipa está a melhorar e pronta para defrontar o Sp. Braga.

“O Chaves não está no momento de olhar para cada jogo a pensar que é muito difícil, mas, sim, de estar convicto. Temos de acreditar cada vez mais no nosso trabalho, no nosso processo e eu sinto, claramente, que a equipa está melhor”, disse.

Os flavienses são lanterna vermelha do campeonato e estão há seis jogos sem vencer para a I Liga.

“O futebol não tem sido tão justo connosco na tradução em pontos do que temos feito dentro de campo", referiu.

Sobre o adversário desta quarta-feira, Moreno considera: "É sempre difícil jogar em Braga, tanto pela qualidade individual, como pela experiência dos atletas do plantel liderado por Artur Jorge, que tem soluções fantásticas e vale pelo seu todo. Independentemente do resultado que o Sp. Braga conseguiu há três dias, a conquista de um troféu, é sempre difícil jogar em Braga”.

O técnico do Chaves acrescenta: “Queremos melhorar, essencialmente, a nossa eficácia ofensiva, termos a mesma qualidade, o mesmo rigor sem bola, mas, no momento de termos de fazer golo, estarmos mais calmos".

O Sp. Braga – D. Chaves, para a jornada 19 da I Liga, está marcado para esta quarta-feira, a partir das 20h45.