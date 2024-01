Artur Jorge. Rivais são “exemplo” a seguir pelo Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga quer vencer o D. Chaves. Artur Jorge aproveita para elogiar os adversários.

Sporting, Benfica e FC Porto têm ganho os seus jogos com boas exibições e resultados volumosos e o treinador dos minhotos não considera que isso pode criar a sensação na sua equipa que vai ser muito difícil chegar até eles, mas antes deve servir de exemplo.

"É uma verdade, temos visto as três primeiras equipas a ganhar os seus jogos com muita qualidade, jogos bem conseguidos e com goleadas, mas isso tem que servir de exemplo para nós, temos de olhar para o que é bem feito para tentarmos fazê-lo nós também, ganhando os nossos jogos com qualidade. Não pode criar desconforto. Devemos pegar nesses bons exemplos e tentar replicá-los", disse.

Os bracarenses recebem os flavienses no jogo que fecha a jornada 19 após terem conquistado pela terceira vez na sua história a Taça da Liga, ao baterem, no sábado, o Estorila no desempate por grandes penalidades (5-4, 1-1 no fim do tempo regulamentar).

Os transmontanos ocupam a última posição da tabela e não vencem há seis jornadas consecutivas, averbando apenas um triunfo nas últimas 10 rondas, mas Artur Jorge quer vencer para não deixar fugir os três da frente.

"Sabendo dos resultados dos rivais, os que vão à frente e os que vão atrás, queremos somar mais três pontos para consolidar a nossa posição e manter a distância para quem está à nossa frente", referiu.

Artur Jorge alertou para a necessidade dos jogadores voltarem ao foco do campeonato, depois da festa da conquista da Taça da Liga e da Gala Legião de Ouro, na segunda-feira, apelando à sua experiência e maturidade.

"Os últimos tempos foram de festa, mas temos muito para fazer ainda, disse-lhes isso hoje no treino. Estamos a meio da temporada, um título ganho, mas queremos estar concentrados no que queremos fazer, que é melhor que na primeira volta", lembrou.

Niakaté e Banza, a disputarem a Taça das Nações Africanas pelo Mali e Congo, respetivamente, são ausências certas, tal como os lesionados Bruma (foi operado segunda-feira a um problema meniscal no joelho direito) e Marín (contusão óssea no joelho esquerdo), assim como João Moutinho e Vítor Carvalho, castigados.

As baixas dos dois médios abriram a porta à convocatória do mais recente reforço dos minhotos, Cher Ndour, médio italiano de 19 anos, emprestado pelo PSG até ao fim da temporada, apesar de só ter treinado segunda-feira e hoje.

O treinador revelou que o jogador chegou "bem" e pode desempenhar com "bom critério" as posições '6' e '8'.

"Veio na altura certa para alargar opções. Esperamos que possa vir com o desejo de se afirmar, porque é um jogador com qualidade, falta-lhe tempo de jogo, vem à procura de tempo de jogo que o terá se trabalhar para isso", disse.

Al Musrati voltou a jogar no sábado após paragem de um mês e meio devido a lesão e apesar de não estar a 100 por cento é um "jogador importantíssimo" para o Sporting de Braga e que "traz muito e acrescenta muito valor à ideia de jogo" dos minhotos.

A equipa tem sido muito visada pelos golos sofridos, mas na 'final four' da Taça da Liga não permitiu que o Sporting, melhor ataque do campeonato, marcasse e só sofreu um golo do Estoril Praia de grande penalidade.

"Nunca estivemos intranquilos [defensivamente], é muito mais o alarido externo, não me parece muito relevante, mas sim, tivemos um bom desempenho defensivo nesta 'final four', mas temos margem para evoluir e para ter três, quatro ou cinco jogos sem sofrer golos e, aí sim, deixar de ser assunto. Mas continuamos a insistir no que achamos que nesta altura não fazemos tão bem e esse é um dos aspetos", assumiu.

Artur Jorge abordou ainda a notícia da imprensa espanhola de hoje, que dá conta do interesse do Sevilha no empréstimo de Abel Ruiz, tendo revelado que responsáveis do Sporting de Braga falaram com o internacional espanhol e o avançado "é para ficar".

Sp. Braga, quarto classificado, com 36 pontos, e D. Chaves, 18.º e último, com 12, defrontam-se a partir das 20h45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação de futebol do Porto.