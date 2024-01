Alex Pinto regressa ao Gil Vicente quatro épocas depois

Alex Pinto vai voltar a jogar no Gil Vicente, quatro épocas depois, segundo anunciou, esta terça-feira, o DAC, clube eslovaco que o lateral-direito português representou durante os últimos dois anos.

Foi em 2019/20 que Alex Pinto jogou em Barcelos, por empréstimo do Benfica, e no inverno de 2022 que rumou à Eslováquia. Agora, com 25 anos, regressa a Portugal e a uma casa que bem conhece.

O clube português ainda nada oficializou, contudo, no site oficial, o DAC revela que o negócio está fechado: "A oportunidade de voltar a casa e jogar na primeira divisão do seu país natal. Estas foram as principais razões por que Alex Pinto disse 'sim' à proposta do Gil Vicente."

"Depois de tratar de todas as formalidades, tornou-se hoje [esta terça-feira] oficialmente um jogador da sua antiga e nova equipa", lê-se.

"Era altura de regressar a casa"

Citado no site do DAC, Alex Pinto agradece "aos adeptos e a todos no clube pelo seu apoio durante os últimos dois anos" e explica a saída.

"Era altura de regressar a casa, após ter sido abordado pelo Gil Vicente, onde me conhecem e conheço o ambiente de lá. Estou muito grato à Direção do DAC por me ter permitido aceitar a proposta", afirma.

Formado no Vitória de Guimarães, Alex Pinto estava no DAC desde janeiro de 2022. Na primeira metade da temporada, somou 16 jogos e uma assistência pelo sétimo classificado do campeonato da Eslováquia.