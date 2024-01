Sérgio Vieira lamenta reviravolta do Benfica em cima do intervalo

Sérgio Vieira lamenta a reviravolta do Benfica sobre o intervalo, que deitou a perder uma primeira parte "excelente" do Estrela da Amadora.

Em declarações à Sport TV, o treinador assume que os golos do Benfica aos 44 e 45+1 minutos, que deram a volta ao golo inaugural dos amadorenses, foram os "momentos determinantes" da derrota, por 4-1.

"Estávamos perto do intervalo, podíamos ter feito o 2-0, depois de uma excelente primeira parte, e podíamos ter ido para o intervalo a vencer, mas, infelizmente, houve circunstâncias que nos tiraram o foco. Temos de seguir fortes. O momento do jogo foi esse. Com uma equipa de tanta qualidade, não podemos cometer o mínimo erro", reconhece.

O Estrela foi "atrás do resultado" no resto do jogo, contudo, tudo se torna mais difícil "contra uma equipa como o Benfica": Quando tentámos mexer taticamente, aconteceram-nos uma série de circunstâncias que depois levaram a este resultado. Isto depois é uma bola de neve."

Sérgio Vieira também lamenta "muito" a expulsão de Regis, "pelos equilíbrios que cria", por acumulação de amarelos, aos 71 minutos. No entanto, assume que o médio "meteu-se a jeito com aquela falta".