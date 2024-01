Braga recebe ex-Benfica Cher Ndour por empréstimo do PSG

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Cher Ndour, ex-Benfica, por empréstimo do Paris Saint-Germain.

O médio internacional italiano de sub-21, de 19 anos, vai rodar no Braga até ao final da época, numa cedência sem opção de compra.

Trata-se de um regresso a Portugal para Cher Ndour, seis meses depois de ter terminado contrato com o Benfica, em cuja formação estivera três temporadas, proveniente da Atalanta, e rumado ao PSG.

Na primeira metade da época, o médio fez quatro jogos pelo PSG - três deles na Ligue 1 -, num total de 115 minutos, e marcou um golo.

Cher Ndour vai vestir a camisola 10 do Braga, que pertencia a André Horta, que rumou aos gregos do Olympiacos, treinados por Carlos Carvalhal. O jovem italiano já treinou com o plantel minhoto.

É o primeiro reforço de inverno do Braga e junta-se, nas opções para o meio-campo, a Al Musrati, Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar.