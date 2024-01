O avançado Uladzislau Marozau é reforço do Arouca.

“O FC Arouca comunica que chegou a acordo com o Dínamo Minsk para a transferência definitiva do jogador Uladzislau Marozau”, refere o Arouca.

Marozau, de 23 anos, é internacional bielorrusso. Antes do Dínamo Minsk, Marozau jogou no Rukh Brest e no Isloch, na Bielorrússia.

O jovem bielorrusso é o terceiro reforço de inverno depois de Hamache (defesa esquerdo) e Robson Bambu (defesa central).