Pedro Moreira sente Casa Pia "ávido e ansioso" para surpreender Sporting

O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, sente o grupo "ávido e ansioso" para alcançar um resultado surpreendente no reduto do líder Sporting, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

"Temos de ser capazes de evitar sofrer golos, tem sido um problema nos últimos jogos. Este jogo vai ser uma prova para nós e uma oportunidade para este grupo dar uma boa resposta. Tudo o que não seja perder o jogo será algo de inesperado perante o líder do campeonato e foi com esse intuito que trabalhámos esta semana. Sinto o grupo ávido e ansioso por ir jogar", expressou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Pedro Moreira desfez-se em elogios ao conjunto de Rúben Amorim, que tem demonstrado ser "uma equipa sempre muito tranquila, à procura dos seus objetivos e ideias, com jogadores de referência em todos os setores do campo", mas sem receios.

"Esperamos um jogo difícil, onde vamos respeitar o líder do campeonato, mas vamos com a ambição de querer mostrar o nosso trabalho e a nossa forma de pensar o jogo, estando sempre equilibrados no momento defensivo, de modo a que depois nos seja possível chegar com qualidade ao último terço e marcar", avisou o técnico, de 48 anos.

Rúben Amorim considerou o Casa Pia uma equipa "à Paulo Fonseca", algo que o antigo adjunto do atual treinador dos franceses do Lille entende ser "um bom sinal", mas com a necessidade de destacar "certos pontos e ideias diferentes, com um cunho pessoal".

"Há uma crença nas capacidades individuais e em aumentar a competitividade deste grupo, na busca de mais pontos e na melhoria da segunda volta em relação à primeira. Na primeira volta, perdemos com o Sporting e, se conseguirmos pontuar, estamos a melhorar o desempenho da equipa", notou, lembrando o desaire da segunda ronda (2-1).

Essa partida ficou marcada pelo golo de Paulinho em posição irregular, num erro da equipa de videoarbitragem admitido pelo próprio Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Somos três equipas no campo e ninguém quer falhar. Todos temos ferramentas para estarmos mais capazes de não falhar. São momentos complicados e já fazem parte do passado. Tenho muita confiança em todos os intervenientes. Este é o nosso espetáculo e temos de o melhorar, para que seja mais positivo e traga mais pessoas aos estádios. Quero fazer parte disso e estou cá nesse sentido, tentando não criar dificuldades, mas sempre defendendo a minha 'dama' da melhor maneira possível", realçou o treinador.

Pedro Moreira revelou a entrada de "alguns nomes novos" na convocatória, numa fase em que estão por estrear os reforços de inverno Daniel Azevedo, Benaissa e Krygard, e o boletim clínico está 'limpo', após Kiki Silva recuperar de lesão grave e de longa duração.

O Casa Pia, 12.º colocado, com 19 pontos, visita na segunda-feira o líder Sporting, com 46, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20h45, em jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.