Nota 3 para João Pinheiro. “Penáltis bem assinalados”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a João Pinheiro, árbitro do Sp. Farense – FC Porto, partida da jornada 19 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro teve alguns pequenos erros, mas acertou nas grandes penalidades e nos golos anulados.

Na primeira parte, aos oito minutos há uma pertença mão de Baldé, sem motivo para penálti.

Aos 29 minutos, o penálti é revertido, após intervenção do VAR: Baldé joga a bola, antes do toque.

No penálti de Fábio Cardoso, há carrinho com braço no ar e, por isso, é mais uma boa decisão.

Já na segunda parte, Alan Varela faz penálti sobre Matheus Oliveira. Decisão justa.

Aos 70 minutos, Galeno está fora de jogo, por 51 centímetros, no golo de Pepê. Bem anulado.

Aos 73 minutos, Evanilson deveria ter visto amarelo, no mínimo, depois de um cotovelo contra Gonçalo Silva.

Aos 83 minutos, Belloumi toca contra árbitro. Fábio Veríssimo deveria ter deixado jogar.

Posto isto, nota 3

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Sp. Farense por 3-1.