Estádio de S. Luís vandalizado antes do SC Farense-FC Porto

Veja também:

O Estádio de S. Luís, em Faro, acordou este domingo com frases grafitadas na fachada, na contagem decrescente para o jogo entre o Farense e o FC Porto.



“Porto hooligans”, “P*** da vossa mãe” ou “1893” foram algumas das mensagens grafitadas no exterior do estádio algarvio.

As equipas de manutenção do Estádio de S. Luís já começaram os trabalhos para remover as inscrições da fachada do centenário recinto.

O Estádio de S. Luís recebe este sábado o Farense - FC Porto, a contar para a 19ª jornada da I Liga. O jogo começa às 18h00.

O FC Porto ocupa a terceira posição do campeonato, com 41 pontos, enquanto o Farense é sétimo, com 24 pontos.