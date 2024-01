Vasco Seabra. "Sorriso de orgulho", mas derrota "dura"

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, mostra-se “orgulhoso” com os seus jogadores, apesar da derrota na final da Taça da Liga. Apesar disso, reconhece: “É duro”.

"Tenho que dar um sorriso de orgulho pelos homens que tenho. É duro entrar no balneário pela tristeza deles. Orgulho porque conseguimos dimensionar-nos na Taça da Liga e fechar a prova com zero derrotas. Felizes pelos jogadores, atitude, postura. Dar os parabéns ao Sp. Braga. Uma palavra aos nossos adeptos. Somos um clube que está a crescer. Foi uma história fantástica", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico canarinho resumiu as sensações: “Os nossos jovens querem crescer muito rápido. Tivemos menos um dia de descanso, sem querer falar disso, mas trabalhámos muito. Saímos tristes por não conseguirmos vencer, mas orgulhosos por regressarmos a uma final. É hora de levantar e mudar o chip."

A seguir o campeonato, a prioridade do clube: “Sabemos que fazemos bem as coisas, que temos talentos, mas que temos que trabalhar e que nem sempre os resultados correspondem. Vamos ter um campeonato muito difícil e temos que contar com todos. Com muita crença e confiança”.

Seabra, a fechar as declarações: “Hoje sofrer e amanhã levantar com confiança."

O Sp. Braga derrotou o Estoril na final da Taça da Liga, nas grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do tempo regulamentar.