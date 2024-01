Nota 3 para Fábio Veríssimo. “Errático em termos disciplinares”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Fábio Veríssimo, árbitro do Sp. Braga – Estoril, partida da final da Taça da Liga, em Leiria.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “teve falta de critério disciplinar, mas não existiram erros graves, nem interferência no resultado”. O VAR teve boa intervenção no penálti.

Na primeira parte, “há falta de José Fonte sobre Cassiano. Penálti bem assinalado, com ajuda do VAR e amarelo para o defesa do Braga.

Os restantes quatro amarelos mostrados na primeira parte “poderiam não ter sido mostrados”.

Foi uma primeira parte fácil, com fair play dos jogadores, mas o árbitro esteve “errático em termos disciplinares”.

Já na segunda parte, aos 72 minutos Mateus Fernandes, dos canarinhos, “escapou ao segundo amarelo”. Saatçi também não viu cartão e devia, refere o VAR Renascença.

Aos 83 minutos, Paulo Oliveira toca a bola com o braço na área, mas é um ressalto, boa decisão ao nada assinalar.

Por tudo isto, nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sp. Braga conquistou a Taça da Liga nas grandes penalidades.