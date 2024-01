Artur Jorge. "Muito contente por contribuir para a história do Sp. Braga"

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, está “muito contente” por ter contribuído “para a história” dos arsenalistas com mais um título, a Taça da Liga, o primeiro da sua carreira enquanto treinador.

"Satisfação de conquistar mais um troféu, um título, é muito gratificante, estou muito contente por contribuir para a história do Sporting de Braga", disse em declarações à Sporttv.

Falando sobre a final, contra o Estoril, Artur Jorge refere: “Tivemos um jogo repartido, muito equilibrado. Decidir nas grandes penalidades desgasta muito mais do que nos 90 minutos porque está tudo ali. Não há margem de erro. Felizmente os nossos primeiros cinco homens marcaram todos, importante para criar algum desconforto emocional no adversário."

“A partir do momento em que fica definido o nosso adversário, sabíamos que em termos mediáticos éramos os favoritos. Sabíamos que do outro lado íamos ter um adversário com a mesma medida, com a mesma ambição. Puxei pelos jogadores, nunca fugindo às responsabilidades que tínhamos, que era acrescida pela valia da equipa e pela ambição que temos de vencer troféus. A dificuldade estava lá. Tivemos 10 minutos da primeira parte desastrosos. Entrámos completamente fora. Tivemos 10 minutos de alguma turbulência. Depois do golo a coisa estabilizou-se. Era importante termos a equipa focada e determinada, mas que a responsabilidade não fosse castradora. Acabámos por ganhar", acrescentou.

O Sp. Braga conquistou a terceira Taça da Liga do seu palmarés, ao derrotar o Estoril nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar.