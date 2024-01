Lionn confirma aliciamento de Boaventura para perder com Benfica

Lionn, ex-jogador do Rio Ave, confirma em tribunal ter sido aliciado pelo empresário César Boaventura para perder contra o Benfica.

O defesa é o terceiro jogador do clube a confirmar ter recebido aliciamento, depois de Cássio e Marcelo, que falaram em propostas para ajudar o Benfica frente ao Rio Ave em abril de 2016.

“Ele [César Boaventura] pediu para deixar o telemóvel no banco do passageiro do carro dele [e conversar fora do carro]. Disse que a proposta era de 80 mil euros em notas de 500 para fazer penálti e ser expulso durante o jogo”, disse o jogador em tribunal, citado pelo jornal “Público”.

Segundo Lionn, a sua recusa fez subir a parada para os 100 mil euros, mais uma possível mudança para um clube de Espanha.

César Boaventura é acusado pelo Ministério Público de três crimes de corrupção ativa e um crime de corrupção ativa na forma tentada, por alegadamente ter pedido aos jogadores Marcelo, Cássio, Lionn (à data do Rio Ave) e Salin (Marítimo) para influenciarem os resultados das partidas dos respetivos clubes contra o Benfica.