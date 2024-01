“Koba e Guitane? É incrível vê-los associados a clubes de topo”

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, comenta as eventuais saídas de Koba Koindredi e Rafik Guitane já no mercado de inverno e mostra-se “muito feliz”.

“É extraordinário numa pergunta falar de dois jogadores nossos e para clubes diferentes. Fico muito feliz por isso. Quero desfrutar deles amanhã [sábado]. No dia seguinte, não sabemos o que pode acontecer. Até 31 de janeiro as coisas estão abertas. Independentemente disso, vejo neles uma alegria e foco muito grande”, referiu.

O técnico dos canarinhos acrescenta: “Estão disponíveis para o jogo e sinto-os felizes por poderem lutar com os companheiros para trazermos algo especial para o Estoril”.

“É incrível para um treinador poder ver os seus jogadores serem associados a todos os clubes de topo. É incrível para o Estoril, para eles e para mim, fico extraordinariamente feliz”.

O médio Koba Koindredi está a caminho de Alvalade e deve assinar já no domingo.

Por sua vez, Guitane está a ser apontado ao Benfica, mas para a próxima temporada.

Estoril e Sp. Braga defrontam-se este sábado, em Leiria, na final da Taça da Liga, a partir das 19h45.