João Rodrigues. Sp. Farense quer vencer FC Porto no domingo

O presidente do Sp. Farense, João Rodrigues, acredita que a sua equipa pode vencer o FC Porto.

“Entramos sempre para ganhar e vai ser igual como contra as equipas com quem temos jogado. Nomeadamente contra os ditos maiores do futebol português. Vamos com o intuito de conseguirmos os pontos”, refere.

Em declarações a Bola Branca, João Rodrigues confirma que restam poucos bilhetes para encher o São Luís.

“Entre 200 e 250 bilhetes [é o que falta vender]. Entre hoje e amanhã [sábado] esgotaremos o estádio. Apesar de termos limitado as vendas para que os nossos sócios tenham preferência, está a ser positivo. Temos uma lotação que ronda os 7000 lugares”, explicou.

Com o mercado de transferências aberto, o líder dos algarvios não fala em concreto do guarda-redes Ricardo Velho, mas admite que “têm havido propostas concretas, é verdade, mas não sendo propostas irrecusáveis não avançaremos para a saída de nenhum dos elementos”.

A partida entre Sp. Farense e FC Porto está marcado para domingo, a partir das 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.