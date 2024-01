Oficial. Pedro Ribeiro deixa o Leixões.

Agora é oficial: Pedro Ribeiro já não é treinador do Leixões.

No comunicado, lê-se: “A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e restante equipa técnica para a cessação dos respetivos contratos de trabalho. Neste momento difícil para ambas as partes, agradecemos ao Pedro Ribeiro o grande profissionalismo e dedicação com que representou o Leixões SC, bem como pelo enorme caráter e humildade que demonstrou em todos os momentos”.

A Renascença tinha avançado a notícia da saída de Pedro Ribeiro.

O Leixões somou apenas uma vitória nos últimos seis jogos, frente ao AVS, e perdeu os outros cinco, resultados que atiraram a equipa de Matosinhos para o 16.º lugar da II Liga, posto de "play-off" de despromoção.