João Coimbra. “Favoritismo está do lado do Benfica”

O antigo médio João Coimbra, que jogou em Benfica e Estoril, dá, na Renascença, favoritismo aos encarnados na meia-final da Taça da Liga, mas lembra que os canarinhos querem fazer história.

“É um jogo de responsabilidade acrescida, mas o favoritismo está do lado do Benfica. Acredito que para os jogadores do Estoril essa responsabilidade não se sinta tanto dentro do campo, mas sim na vontade de vencer para dar a volta aos maus resultados que têm vindo a acontecer nos últimos jogos”, referiu João Coimbra, em declarações a Bola Branca.

O treinador Vasco Seabra comanda uma equipa com muita juventude e que por vezes deixa transparecer a sua imaturidade.

“É, sem dúvida, uma equipa com muita qualidade, com jogadores jovens com muita qualidade. Se calhar o facto de ser uma equipa muito jovem traga a inconstância dos resultados, mas é uma equipa sempre a ter em conta”, disse Coimbra.

A equipa da linha afastou o FC Porto desta competição, mas pode não ficar por aqui. “É um continuar da história. O Estoril nunca chegou às meias-finais da ‘final four’ da Taça da Liga. O Estoril não tem nenhuma Taça e é um clube que merece chegar a uma final”.

Já a equipa de Roger Schmidt vem de oito vitórias consecutivas e demonstrando que tem sempre soluções para os obstáculos.

“É o normal das equipas grandes quando o coletivo não vai, há sempre jogadores que fazem a diferença. Ter um Di Maria, um Rafa são jogadores que, de um momento para o outro, desequilibram e fazem a diferença nos jogos”, explicou o antigo médio.

De recordar que o Benfica – Estoril está marcado para esta quarta-feira, a partir das 19h45. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.