Duarte Gomes acredita na divulgação do VAR ainda esta época na I Liga

As explicações no estádio com auxílio do VAR chegam ao futebol profissional já na próxima jornada. Para o ex-árbitro Duarte Gomes o próximo passo vai ser a I Liga.

“Penso que esse é o objetivo. A Liga tentou já ter esta opção na “final four”, mas foi entendimento que ainda não era o momento certo. O que se espera, de facto, é que aquela que é a montra mais mediática a breve prazo possa contar com esta ferramenta. Esse é o passo seguinte e ainda acontecerá neste campeonato”, refere.

Em declarações a Bola Branca, o antigo árbitro internacional explica como vai ser utilizado o sistema.

“O árbitro conferência, como tem conferenciado sempre com o VAR sobre o lance em questão e, se for caso disso, vai ver as imagens. Depois de ver liga o microfone para o estádio e comunica a decisão tomada: ‘assinalar fora de jogo ao número 7 da equipa x porque tocou na bola antes desta entrar na baliza do adversário’. Fora de jogo. Comunicar a decisão que foi tomada”.

A FPF anunciou que o sistema vai ser testado na II Liga, além da Taça e da Liga feminina.

Penafiel - Feirense e Benfica B - União Leiria vão ser os primeiros encontros profissionais em Portugal a ter explicações do árbitro ao vivo no estádio.