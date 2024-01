Benfica e Sporting no top10 dos clubes que mais lucram com transferências de jogadores

O Benfica, no sétimo lugar mundial, e o Sporting, no 10.º, estão entre os clubes que mais lucram em transferências de futebolistas que não foram formados nas respetivas academias, segundo um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

Segundo o relatório, que analisa as transferências de atletas que não oriundos das academias que foram contratados e depois vendidos entre 2014 e 2023, o Benfica apresenta um lucro de 200 milhões de euros, angariando 540 milhões contra 340 milhões de investimento.

Mais abaixo, em 10.º, está o Sporting, com 169 milhões, refletindo 380 milhões de receita contra 211 milhões de gastos, numa tabela encimada pelos franceses do Lille, atualmente treinados pelo português Paulo Fonseca, com 386 milhões de euros de saldo positivo.

O Ajax é segundo, com 317 milhões, acima dos 233 milhões de euros do Salzburgo, numa tabela dos 50 clubes com melhor balanço entre compras e vendas, que inclui também o Sporting de Braga (112 ME), o Portimonense (96 ME), o FC Porto (79 ME), o Vitória Guimarães (76 ME) e o Estoril (55 ME).

Do outro lado, o FC Barcelona apresenta o maior saldo negativo (-631 ME), bem à frente do Chelsea (-483 ME) e do Arsenal (436 ME).