Liga quer o estrangeiro, mas Leiria ainda espera manter "final four" da Taça da Liga

A Associação de Futebol de Leiria está descontente com o adeus da "final four" da Taça da Liga, mas ainda mantém esperança de manter a prova.

Arranca, esta terça-feira, a provável última edição da fase final da prova no distrito, dado que o contrato acordado termina precisamente este ano. Ainda sem acordo anunciado para as próximas edições, o presidente da AF Leiria, Manuel Nunes, mantém esperança de manter a "final four" da prova.

"É uma zona central, de fácil acesso pelas autoestradas e boas instalações hoteleiras. Só não se faz se não houver vontade das pessoas responsáveis. Esperamos que se possa verificar no futuro e espero que todos os astros do futebol coincidam para que este evento possa continuar em Leiria. Para o bem de todos", afirma, a Bola Branca.

Em declarações à Renascença no início de janeiro, o diretor-executivo da Liga Portugal, Rui Caeiro, anunciou que o futuro da prova será no estrangeiro e que o organismo quer "aproveitar a oportunidade" do investimento no Médio Oriente.



Caso se confirme o adeus da prova a Leiria e a território nacional, Manuel Nunes desaprova a decisão, mas entende o motivo.

"Como português e adepto, vejo a situação com bastante desagrado, mas tenho de compreender que os responsáveis não poderão resistir à tentação de boas propostas que possam vir do estrangeiro como aconteceu com a Supertaça de Espanha", explica.

Espanha e Itália já levaram as suas Supertaças para o Médio Oriente. Manuel Nunes preferia que as competições portuguesas continuassem a ser realizadas em Portugal.

"É evidente que estamos num mundo de gestão financeira e temos de estar cientes de que temos de ter atos de boa gestão. Mas vamos lutando para que as coisas sejam portuguesas, de qualidade, e que se façam em Portugal, continuem em Portugal e, de preferência, em Leiria", atira.

SC Braga-Sporting e Benfica-Estoril são as meias-finais desta edição da Taça da Liga. O dirigente da AF Leiria espera "excelentes jogos, tendo em conta os participantes e a vontade dos mesmos".

"Do que vou vendo das entrevistas, a vontade é de vencer a competição como se fosse a única que existisse no país. Noto um entusiasmo grande e uma motivação excelente. Só espero um grande sucesso", conclui.

SC Braga e Sporting defrontam-se já esta terça-feira, a partir das 19h45. À mesma hora, na quarta-feira, Benfica e Estoril decidem o outro apurado para a final.

O jogo da atribuição do título está marcado para sábado, também às 19h45. Todos os três jogos terão relato na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.