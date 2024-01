Benfica e Sporting podem defrontar-se nas meias-finais da Taça de Portugal feminina, conforme ditou o sorteio desta terça-feira.

Na quinta eliminatória, equivalente aos quartos de final, o Benfica receberá o Valadares Gaia e o Sporting visitará o Damaiense. Além disso, o Racing Power encontrará, fora, Vilaverdense ou Gil Vicente, e o Sporting de Braga terá pela frente, em casa, o Vitória de Setúbal.

Nas meias-finais, defrontar-se-ão, de um lado do quadro, os vencedores dos duelos Benfica-Valadares e Damaiense-Sporting - ou seja, pode haver dérbi de Lisboa -, e, do outro lado, os vencedores dos confrontos Braga-Vitória de Setúbal e Vilaverdense/Gil Vicente-Racing Power.

Certo é que só um ou nenhum de Benfica e Sporting chegará à final - jogo em que poderá haver mais um encontro de alto nível, frente ao Braga, caso as minhotas consigam ultrapassar os seus adversários.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal realizam-se no fim de semana de 10 de fevereiro e os das meias-finais, a duas mãos, a 28 de março e 21 de abril. A final, que definirá o sucessor do Famalicão como detentor do troféu, está marcada para 18 de maio, no Jamor.