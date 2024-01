O V. Guimarães venceu o Estrela Amadora, por 3-0, em partida da jornada 18 da I Liga de futebol.

Os golos da partida foram apontados por Nuno Santos, Jota Silva e André Silva.

Nos tricolores destaque para a expulsão de Hevertton, aos 71 minutos.

Com este triunfo, o Vitória é quinto classificado no campeonato, em igualdade com o Sp. Braga, com 36 pontos.

Já o Estrela mantém os mesmos 18 que tinha à entrada para a segunda volta.

Veja o resumo da partida: