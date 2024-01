PSP reforça a videovigilância para garantir segurança na Taça da Liga em Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai apostar na videovigilância para garantir que tudo corre bem durante a semana da "final four" da Taça da Liga em Leiria.

Em conferência de imprensa, o subintendente da PSP de Leiria, Abel Batalha, garante que os problemas dos últimos dois anos serviram de aprendizagem para a última edição da prova no concelho.

"É uma questão de aprendizagem, tivemos uma final há dois anos, Benfica-Sporting, com situações que correram menos bem. Estão sinalizadas e identificadas. Daí o objetivo de reforçar esses locais sensíveis na cidade. Os focos nem foram dentro do recinto, foram na cidade. Reforçámos com CCTV e vamos apostar fortemente em visibilidade policial e capacidade reativa", garante.

O estádio não encheu na final da época passada, entre Porto e Sporting, e Abel Batalha garante que tudo correu bem à exceção de uma chuva de tochas das claques do Sporting que acabaram por atingir alguns adeptos do próprio clube.

"Há um trabalho de recolha de informação atempada e monitorização no exterior. Queremos detetar os problemas fora do estádio. Aquelas tochas foram o que denegriram a "final four" do ano passado. Tudo o resto correu bem", garante.

As meias-finais arrancam já esta terça-feira. O Braga defronta o Sporting a partir das 19h45. Na quarta-feira, Benfica e Estoril defrontam-se à mesma hora.

A final está marcada para sábado, também, às 19h45. Os três jogos terão relato na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Este é o último ano da "final four" em Leiria. A Liga de Clubes quer levar a fase final da prova para o estrangeiro e a Arábia Saudita é o principal candidato.