Pedro Ribeiro de saída do Leixões

Pedro Ribeiro está de saída do comando técnico do Leixões, segundo sabe a Renascença.

O treinador de 38 anos vai deixar o comando técnico após duas derrotas consecutivas. A última foi no domingo, por 1-0, na receção ao Penafiel.

O Leixões somou apenas uma vitória nos últimos seis jogos, frente ao AVS, e perdeu os outros cinco, resultados que atiraram a equipa de Matosinhos para o 16.º lugar da II Liga, posto de "play-off" de despromoção.

A saída acontece no dia seguinte ao Leixões anunciar a chegada de três reforços: João Lima, Simãozinho e João Oliveira.

No passado, Pedro Ribeiro treinou o Académico de Viseu, Penafiel, B SAD e Gil Vicente. Foi ainda adjunto do 1860 Munique, Fenerbahçe, Olympiacos, Al-Ahli e observador do FC Porto.