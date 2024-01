Nota 4 para Luís Godinho. “Primeira parte fácil, segunda um passeio”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do FC Porto – Moreirense, partida da jornada 18 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “fez um muito bom trabalho”.

“Se a primeira parte foi fácil, a segunda foi um passeio” até porque os “jogadores facilitaram”.

Do primeiro tempo, aos 11 minutos, Kodisang caiu na área do FC Porto, em disputa com Galeno, mas foi um “contacto normal, sem motivo para penálti”.

Aos 33 minutos é Pepê a cair na área, em disputa com Marcelo, mas também aqui o “lance foi legal”.

Aos 44 minutos, o cartão amarelo a Dinis, por falta sobre Galeno, é “algo exagerado”.

Já na segunda parte não houve nenhum lance a merecer especial análise do VAR Bola Branca.

Resumindo, nota 4 para Luís Godinho.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Moreirense por 5-0.